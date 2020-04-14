Лукашенко: в складывающейся ситуации цена на природный газ должна быть более адаптивной

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие нерешенных проблем в сфере энергетики и цен на энергоресурсы. Об этом он заявил сегодня во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", - заявил глава государства.

Он отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации. "В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он в этой части обратился к Президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос.-0-