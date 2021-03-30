Лукашенко: в течение этого года надо окончательно определиться с полномочиями ветвей власти

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение этого года надо окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. Соответствующую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти Президент поручал еще в прошлом году. Совет Министров, местные органы власти и парламентарии подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов.

"Я их внимательно изучал. И мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта новой Конституции на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у Президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо - и ниже", - сказал Александр Лукашенко.-0-