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Президент
30 марта 2021, 10:32

Лукашенко собрал совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами власти

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что на начальном этапе становления и развития страны решение огромного пласта вопросов было замкнуто на Президенте. "Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и, как результат, расслоения в нашем обществе, выстроить ключевые институты власти", - отметил глава государства.

Он констатировал, что эти процессы сегодня можно оценивать по-разному, есть различные точки зрения на принятые решения. "На что я всегда говорил: как смогли, так сделали. После нас сделают лучше, обладая этим опытом", - сказал Александр Лукашенко.

Но главное, подчеркнул Президент, что благодаря такому подходу к распределению полномочий удалось сконцентрировать различных представителей власти на проведении единой государственной политики на всех уровнях. Сегодня в стране выстроена система контроля, отрегулированы механизмы бережливой и эффективной работы с финансами, а решения, принятые на верхних уровнях власти, безукоризненно доводятся до каждого исполнителя, констатировал Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства признал, что исполнительская дисциплина в стране хромает. "Скажу откровенно: наверное, каждый из присутствующих здесь не думает, что у нас полное единомыслие, крепкий аппарат управления на различных уровнях. Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий: некоторые из-под плинтуса посматривали, как же день воли пройдет, весеннее наступление трудящихся и прочее. Потом поняли - не то, как пишут, особенно россияне, власть устояла. Власть стояла и будет стоять, мы государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать - вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. У нас слишком много работы", - подчеркнул Президент.

Возвращаясь к вопросу становления государства, Александр Лукашенко отметил, что четверть века - немалый этап развития, тем более для такой молодой страны, как Беларусь. "Поэтому, как я говорил ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься", - сказал глава государства.

Изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти Президент поручал еще в прошлом году. Совет Министров, местные органы власти и парламентарии подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов.

"Я их внимательно изучал. И мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта новой Конституции на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у Президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо - и ниже", - поставил задачу Александр Лукашенко.

По словам главы государства, часть решений действительно назрела сегодня. Он пояснил, что перед тем как попасть к нему на подписание, документы проходят через несколько уровней контроля, то есть система выстроена. "Нет необходимости, может быть, тащить отдельные решения на уровень Президента и устраивать этот фильтр. Правительство понимает, как надо принимать решения, это все оформлено законодательно. Поэтому по некоторым полномочиям есть основания и необходимость оставить это на уровне правительства. По другим предложениям, я абсолютно убежден, размывать полномочия главы государства мы не будем. Еще раз подчеркивают: речь не идет о Лукашенко. Речь идет прежде всего о будущем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер", - сказал Президент.

Прежде всего речь идет о земельных отношениях, а точнее вопросах распоряжения землей, отметил Александр Лукашенко. "Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению Президента", - подчеркнул белорусский лидер.

"По иным моментам мы деятельно обсудим каждый блок вопросов, заслушаем обоснования для принятия окончательных решений", - добавил глава государства.-0-

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