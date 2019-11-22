Лукашенко в Витебске проведет совещание по развитию АПК области

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск, где проведет совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на совещании доложит о предложениях по системному решению проблем агропромышленного комплекса Витебской области. Оценку этим предложениям со стороны правительства, насколько они позволят принципиально и окончательно решить существующие проблемы, даст вице-премьер Владимир Дворник.

Участники совещания также рассмотрят проблемы в системе управления интеграционными структурами и пути их решения, повышения эффективности работы таких структур.

В развитии сельскохозяйственной отрасли Витебской области в 2014-2018 годах в основном наблюдалась отрицательная динамика. Имеют место такие проблемы, как снижение объема производства продукции, сокращение поголовья скота и его низкая продуктивность, остается неудовлетворительным финансовое состояние сельхозорганизаций, снижается численность работников. Соответственно, это отражается и на предприятиях перерабатывающей промышленности - снижается загрузка производственных мощностей. Как результат, возникают вопросы в сфере занятости, снижается экспортный потенциал региона.-0-