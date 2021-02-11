Лукашенко: важно расширить инвестиционное присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно расширить деловое и инвестиционное присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особые отношения связывают Беларусь и Китай. Наша внешнеполитическая стратегия относит это великое государство к странам дальней дуги, но де-факто ответственное партнерство, несмотря на расстояние, сделало нас ближайшими соседями. Наше стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в конце прошлого года, но нас это остановить не должно. Мне прямо в глаза было сказано: "Вы уходите от Китая, Китая не должно быть в центре Европы". На что я им ответил: "Когда Евросоюз и США атаковали нас и экономику Беларуси лет 5-6 назад масштабными санкциями, Китай безоговорочно нас поддержал, в то время он открыл свою дверь для нас и мы в нее вошли. И что, мы сейчас должны закрыть Китаю единственный путь в Европу, эту форточку через Беларусь? Мы не можем на это пойти, потому что мы люди благодарные и помним, что было тогда. Вот такой был ответ руководству США и другим заинтересованным в этом вопросе", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Этот пример, по его мнению, лишь подтверждает правильность курса на углубление стратегических отношений с Китаем. "Наши ориентиры развития во многом совпадают, что является основой для дальнейшего укрепления связей Беларуси и Китая. Сейчас КНР оказывает реальное содействие нашей стране в строительстве жилья за их счет, знаковых объектов социальной инфраструктуры. На текущем этапе важно расширить деловое и инвестиционное присутствие ведущих компаний и банков в Беларуси, прежде всего в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Нам в свою очередь необходимо активнее осваивать неисчерпаемый китайский рынок", - считает Президент. Тем более Китай, по словам Александра Лукашенко, открылся для Беларуси в этом плане. Сегодня реализуется экспортная заявка по сельхозпродукции, продовольствию, промышленным товарам. "Сотни белорусских сельхозорганизаций уже аккредитованы для поставок в Китай. В среднем это добавит к нашему экспорту в КНР порядка $700 млн и до $1 млрд", - подчеркнул глава государства.-0-