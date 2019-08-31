Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что праздничную эстафету в этом году принимает Слоним - один из древнейших городов Беларуси, который за свою многовековую историю неоднократно героически преодолевал суровые испытания. "Он сохранил исторические корни и сейчас гармонично сочетает в облике прошлое и настоящее", - подчеркнул белорусский лидер.

"Великая миссия Дня письменности - объединять всех белорусов мира, передавать новым поколениям литературные и художественные сокровища нашего народа, любовь к родному языку, воспитывать бережливое отношение к памятникам древности, содействовать укреплению чувства гордости за Родину", - говорится в приветствии.

Президент отметил, что этот праздник занимает почетное место среди важнейших событий культурной жизни страны и является хорошим поводом еще раз обратиться к исконным национальным традициям и осмыслить их место в современности.

Поздравление Президента Беларуси с Днем белорусской письменности

Удзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменства

Шаноўныя сябры!

Шчыра вітаю гасцей і ўдзельнікаў Дня беларускага пісьменства.

Святочную эстафету сёлета гасцінна прымае Слонім - адзін са старажытнейшых гарадоў Беларусі, які за сваё шматвяковае існаванне не аднойчы гераічна пераадольваў суровыя выпрабаванні. Ён захаваў гістарычныя карані і цяпер гарманічна спалучае ў абліччы мінулае і сучаснасць.

Вялікая місія Дня пісьменства - аб'ядноўваць усіх беларусаў свету, перадаваць новым пакаленням літаратурныя і мастацкія скарбы нашага народа, любоў да матчынай мовы, выхоўваць беражлівыя адносіны да помнікаў даўніны, садзейнічаць умацаванню пачуцця гонару за Радзіму.

Гэта ўрачыстае свята займае пачэсную пазіцыю сярод важнейшых падзей культурнага жыцця краіны і з'яўляецца добрай нагодай яшчэ раз звярнуцца да спрадвечных нацыянальных традыцый і асэнсаваць іх месца ў цяперашнім часе.

Сардэчна жадаю ўсім новых цікавых сустрэч, плённай працы і творчага натхнення.

Аляксандр Лукашэнка.-0-