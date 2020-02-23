Лукашенко видит большой потенциал в сотрудничестве Беларуси и Японии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Императора Японии Нарухито с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что двустороннее сотрудничество имеет большой потенциал, особенно в сферах торговли, промышленной кооперации, инвестиций и технологий. Жители двух стран могут познать красоту и разнообразие Беларуси и Японии через развитие связей в отраслях спорта, культуры и туризма.

"Убежден, что при вашей поддержке дружба и разностороннее взаимодействие между Минском и Токио будут и впредь динамично расширяться и укрепляться", - подчеркнул Президент.-0-