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28 января 2020, 13:15

Лукашенко: Витебскую область надо расшевелить

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать указ, который должен поспособствовать развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Соответствующую задачу он поставил, подводя итоги совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской - бог велел (развиваться. - Прим. БЕЛТА), остальные более или менее работают".

Глава государства заявил, что сейчас Витебскую область "надо расшевелить". Указ, который должен поспособствовать развитию ее агропромышленного комплекса, Президент поручил доработать в ближайшие пару недель.

Как рассказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев по итогам совещания у главы государства, концепция указа заложена в названии документа - в развитии АПК Витебской области, и она останется прежней. "Есть моменты, которые необходимо доработать. На это Президент дал 2 недели, - сказал он. - Уже не остается времени на раскачку, раздумья. Через 2 месяца начинается посевная кампания, нужно подготовиться, заложить урожай нового года. Если не посеем, год будет потерян".

По словам Николая Шерстнева, основной целью указа является освобождение сельскохозяйственных организаций от долгов, которые копились десятилетиями, чтобы улучшить их платежеспособность, сконцентрировать в одной структуре и обслуживать их в течение того времени, которое будет определено указом в виде отсрочки и рассрочки.

Указ будет также регулировать отдельные аспекты работы сырьевых зон. "Отличительная черта создаваемых сырьевых зон в том, что перерабатывающее предприятие должно не только рассчитываться за сырье, поставленное из сельхозорганизации, но и переместить часть добавленной стоимости, которую получает, в развитие этой сельхозорганизации. За каждым промышленным предприятием будет закреплено примерно 20-30 сельскохозяйственных организаций", - рассказал Николай Шерстнев.

По его мнению, такие меры позволят создать более благоприятные условия для организаций АПК, увеличить количество поставляемого сырья и тем самым загрузить перерабатывающие предприятия, усилить экономический эффект их работы. Указ коснется деятельности 159 организаций Витебской области, из которых 130 - это сельскохозяйственные.-0-

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