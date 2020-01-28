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28 января 2020, 10:41

В поисках мер по обеспечению устойчивости - Лукашенко проводит совещание по АПК Витебской области (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

28 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре 2019 года, и тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? - обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. - В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим".

"Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, - продолжил глава государства. - Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?"

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. "Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу", - сказал глава государства.

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату. "Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, - тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, - подчеркнул белорусский лидер. - Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?"

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос. "Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное - получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? - обозначил круг вопросов глава государства. - Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?"

Как сообщалось, проблемные аспекты работы агропромышленного комплекса Витебской области обсуждались на совещании, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 22 ноября в Витебске. Тогда рассматривалось предложение создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал "идти от земли" и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры.

"Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил - твое, меньше - ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай - тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. - Прим. БЕЛТА) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет", - подчеркнул Президент.

Кроме того, Александр Лукашенко предлагал рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.-0-

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"Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха", - подчеркнул Президент.

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Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Как решить эту проблему, обсуждали сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

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