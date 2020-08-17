Лукашенко: власть никогда не падет

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть в Беларуси никогда не падет. Об этом Президент заявил сегодня, посещая Минский завод колесных тягачей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они (противники действующей в Беларуси власти. - Прим. БЕЛТА) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил глава государства.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - добавил Президент.-0-