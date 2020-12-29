Лукашенко внес изменения в систему госзакупок медицинских изделий

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря подписал указ №494 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом РУП "Белмедтехника", предприятия системы "Фармация", подчиненные Министерству здравоохранения, и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", подчиненное Министерству труда и социальной защиты, определены организаторами закупок медицинских товаров. Заказчикам из числа государственных органов и организаций предоставлено право приобретать медицинские товары у этих предприятий без проведения процедур государственных закупок.

Указом сохранена возможность проведения закупок из одного источника услуг по ремонту, запасных частей и (или) расходных материалов для ремонта высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. Также разрешено объявление процедур государственных закупок медицинских товаров в IV квартале года, предшествующего очередному финансовому.-0-