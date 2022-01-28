Лукашенко: возможно, мы еще и вторую АЭС построим, почему бы и нет

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможно, в Беларуси построят еще одну атомную станцию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы рассматривали варианты строительства первой нашей АЭС, единственной, тогда мною было принято решение ее в Островце построить. Было два места. Еще с советских времен они исследовались. Кстати, под Минском, где у нас мощнейшая ТЭЦ, там должна была быть атомная станция. Но не сложилось в советские времена. Ее не построили. Не знаю, может, и к лучшему. Может, это был вариант Чернобыльской станции, которая была недоработана. Когда были проведены исследования, два варианта предложили. На Могилевщине были исследованы грунты - у нас это не так просто, потому что высокое грунтовое стояние вод. И здесь в Островце. Но было принято решение в Островце построить эту станцию", - сказал Александр Лукашенко.

Президент уточнил: стоимость ядерного топлива для АЭС около $150 млн. "Оно загружается на 5 или 6 лет. Мы в год экономим большие деньги. И дело не только в деньгах. Это чистая энергия. И это современная станция. Она доработана. Вы знаете, что и останавливали несколько раз, уточняя некоторые параметры, исправляли, дорабатывали. Я готовлю ваше сознание к тому, что, возможно, мы еще и вторую АЭС построим, почему бы и нет, - отметил он. - В Украине 15 блоков. Польша хочет 2 станции или 4 блока построить. Это только начало. Мы ведем диалог с некоторыми государствами, которые умеют это делать, в том числе и с Российской Федерацией. Кто предложит более выгодные условия, с тем и договоримся. Этот вопрос не снят".

Александр Лукашенко подчеркнул: говорить, что мы уже завтра начнем строить вторую АЭС, рано. "Где строить? Я бы, конечно, хотел построить на востоке еще одну. Немножко, видимо, будет дешевле, как мне специалисты говорят, если строить в Островце. Еще два блока добавить, вот тебе и такая же АЭС. Потому что для строительства атомных станций нужен целый завод. Много цехов, где оборудование крепится, варится и прочее. Реактор мы привезем с российского завода, а все остальное надо делать там. И уже созданы эти мощности. Если там это делать, то это будет немножко дешевле, - пояснил белорусский лидер. - Поэтому еще колебаний много, но я полон решимости, что мы еще с вами в этой жизни если не построим, то начнем строить эту станцию. Поживем - увидим, как будут складываться обстоятельства".-0-