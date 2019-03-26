Лукашенко возмутился содержанием коров на ферме в Шкловском районе

26 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. "Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское". - Прим. БЕЛТА), я вас вообще не понимаю", - возмутился Президент.

"Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь никогда никто не убирает по-человечески".

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