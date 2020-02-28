Лукашенко впечатлен успехами ФПБ по созданию первичных профсоюзных организаций

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает впечатляющие успехи Федерации профсоюзов Беларуси по созданию первичных профсоюзных организаций. Об этом он заявил сегодня на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства привел данные, что всего с 2015 года, когда прошел предыдущий съезд, создано более 4,2 тыс. профсоюзных организаций, из них 75% на частных предприятиях.

По словам Александра Лукашенко, заслуживает внимания работа по модернизации профсоюзных структур. "Сегодня профсоюзы - это уже не разрозненные организации, а единое движение, с которым считаются и голос которого слышат и наниматели, и органы власти. Важно, что вы не просто наблюдаете за теми процессами, которые происходят в стране, а непосредственно в них участвуете. Этим и объясняется эффективность вашей деятельности", - сказал Президент.

Яркий примером успешного сотрудничества профсоюзного движения и государственных институтов белорусский лидер назвал активное содействие организации в проведении важнейших политических кампаний. "Здесь проявляются и гражданская позиция, и абсолютно прагматичный подход. Ваш интерес к проведению и итогам президентских и парламентских выборов очевиден. Потому что имеет значение, с кем придется работать по вопросам законотворчества, по решению сложных проблем как на местах, так и в целом в государстве", - считает Александр Лукашенко.

Он также отметил оперативность и активное участие ФПБ в реализации решений Пятого Всебелорусского народного собрания и основных положений принятой на нем программы социально-экономического развития страны на пятилетку.-0-