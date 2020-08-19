Лукашенко: впереди еще много работы, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов коснулся проходящей в стране уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сначала несколько слов о ситуации в нашей стране. Естественно, организована правительством и губернаторами очень большая работа по функционированию экономики. И прежде всего в области сельского хозяйства. Вы понимаете, никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов", - сказал глава государства.

"Но впереди еще очень много работы для того, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза в асфальт "Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, - отметил глава государства. - Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится".

Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем Глава государства заявил, что продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь.

Лукашенко о штабе оппозиции: в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди "Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди", - сказал Президент.

Лукашенко: мы абсолютно не одни, если кто-то думает, что власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь "Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Александр Лукашенко.

"Перемены должны быть в рамках закона" - Лукашенко об активизации работы над обновлением Конституции "Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована", - заявил белорусский лидер.