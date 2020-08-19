"Перемены должны быть в рамках закона" - Лукашенко об активизации работы над обновлением Конституции

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, в противном случае это приведет к тяжелым последствиям для страны. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что на сегодняшний день в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция. "И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - подчеркнул Президент.-0-

Лукашенко поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза в асфальт "Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, - отметил глава государства. - Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится".

Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем Глава государства заявил, что продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь.

Лукашенко о штабе оппозиции: в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди "Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди", - сказал Президент.

Лукашенко: мы абсолютно не одни, если кто-то думает, что власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь "Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко развенчал фейк об иностранном военном присутствии в Беларуси "Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются", - отметил глава государства.