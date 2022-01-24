Лукашенко: впервые за четверть века пограничники оказались на острие и не подвели

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году впервые за четверть века пограничные войска оказались на острие и не подвели. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения по охране Государственной границы органами пограничной службы в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год для наших пограничных войск был тяжелым. Ситуацию прошлого года еще придется проанализировать серьезнейшим образом, с точки зрения и положительного, и отрицательного, но мои ощущения (они меня редко обманывают), что впервые за четверть века пограничные войска были на острие и впервые, откровенно скажу, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели", - отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил благодарность белорусским пограничникам, отметив, что они круглые сутки находятся на боевом посту и готовы к оперативному реагированию на возникающие угрозы. "Им не надо объявлять тревогу - они работают, как по тревоге. Всегда работали, потому что мы не знаем, что в каждую минуту, час случится на границе. Поэтому наши пограничники в полной боевой готовности. Так было, так есть и так будет всегда. Молодцы ребята. При всех сложностях, которые обрушились на них в прошлом году, они с этими проблемами справились", - подчеркнул глава государства.

Как отметили в Госпогранкомитете, на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности. Они связаны с незаконной миграцией, попытками проникновения в страну радикально настроенных лиц, милитаризацией сопредельных государств. Так, с августа прошлого года в непосредственной близости от белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств стран ЕС и Украины общей численностью около 32 тыс. человек. Вдоль границы продолжается возведение стационарных инженерных заграждений, активно применяется авиация, ведется разведка.

"В 2021 году число задержанных нарушителей границы увеличилось на 23%. 65 лиц, причастных к экстремистской деятельности, не смогли продолжить запланированный маршрут в Беларусь", - рассказали в пограничном ведомстве.

Органы пограничной службы продолжают работу по совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории. На прибалтийском направлении возведены десятки километров новых рубежей охраны с пограничными дорогами, постами и контрольно-следовой полосой. На белорусско-польском участке заменена и модернизирована часть сигнализационных комплексов. Наибольший объем работ проведен на украинском направлении. Здесь установлены посты технического наблюдения для дистанционного контроля местности, введены в эксплуатацию сигнализационные комплексы, оборудованы новые рубежи охраны.-0-

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