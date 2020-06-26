Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед

26 июня, Солигорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся - будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача - все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. "Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень "вмонтированы" в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна", - сказал Президент.

"Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко ориентирует Минскую область на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке Глава государства отметил: программа социально-экономического развития на предстоящие пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и чтобы простые люди, руководители предприятий понимали, что будет.

Лукашенко: развитие Минской области во многом определяет развитие страны "Потенциал, которым вы обладаете, по сути представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли Александр Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь -это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.