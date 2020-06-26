Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед

26 июня, Солигорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся - будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача - все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. "Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень "вмонтированы" в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна", - сказал Президент.
"Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-