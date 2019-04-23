Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поздравил национальную команду по тяжелой атлетике с успешным выступлением на чемпионате Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Завоеваны 19 медалей, из них 8 в двоеборье, второе место в общекомандном зачете. "Просто молодцы!" - похвалил Президент.

Глава государства признался, что в силу большой занятости и нехватки времени редко следит за соревнованиями по тяжелой атлетике. Тем не менее недавний чемпионат Европы в Батуми благодаря выступлению белорусских спортсменов посмотрел практически полностью. "Потому что вы молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись и у вас почти не было неудач. Тренеры молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена, знали, на что способен спортсмен. Не скажу, что вы на 100% результат показали, но близко к этому", - сказал Александр Лукашенко.

За профессиональное мастерство, большой личный вклад в подготовку спортсменов высокого класса, значительные спортивные достижения Президент наградил медалью "За трудовые заслуги" старшего тренера-преподавателя по тяжелой атлетике республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Валерия Сизенка. Диплом о присвоении звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" Александр Лукашенко вручил тяжелоатлетке Дарье Наумовой. Благодарность Президента объявлена членам национальной команды по тяжелой атлетике за успешное выступление на чемпионате Европы - главным тренерам Валентину Короткину и Виктору Шершукову, а также спортсменам-инструкторам Геннадию Лаптеву и Евгению Тихонцову.

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