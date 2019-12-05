Лукашенко вручил награды депутатам и сенаторам шестого созыва

Александр Лукашенко

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики государственные награды, передает корреспондент БЕЛТА. Орден Почета получил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. На прошедших выборах он переизбрался в депутаты нового созыва. Медалью "За трудовые заслуги" Александр Лукашенко наградил председателя Постоянной комиссии по законодательству Наталью Гуйвик, председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, председателя Постоянной комиссии по экономической политике Владислава Щепова, заместителя председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталью Климович и заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олега Левшунова. Благодарностями Президента отмечены заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц и генеральный директор РУП "Витебскоблгаз", член Совета Республики Петр Шершень. Диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь" вручен заместителю председателя Совета Республики (2016-2019 годы) Марианне Щеткиной. "Это все, кто заслужил награды? - поинтересовался Александр Лукашенко у председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. - Жалеть не надо. Я очень в этом отношении аккуратный человек: ни генеральских погон, ни наград мы просто так не раздаем. Но надо дать тому, кто это заслужил". Глава государства поручил руководству парламента и Администрации Президента еще раз вернуться к вопросу о награждении депутатов: возможно, кого-то из парламентариев "не увидели". Также Александр Лукашенко поставил задачу найти достойные места работы тем, кто завершил свою депутатскую деятельность. "Поскольку парламент - школа (не только образовательная, но и воспитательная), ни один депутат не должен остаться без работы. Это наша величайшая ценность. Этап депутатства - это путь в большую политическую жизнь. Я эту школу прошел. Если бы я ее не прошел, я бы не стоял сегодня перед вами", - заявил белорусский лидер.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!