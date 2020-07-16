Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
Наград удостоены кинорежиссер студии "Летопись" народный артист Беларуси Анатолий Алай, художественный руководитель театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Ефремов и авторский коллектив в составе режиссеров Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой.
Премии Союзного государства традиционно присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией. Их обладатели определяются раз в два года. Впервые премии Союзного государства были вручены в 2002 году.-0-