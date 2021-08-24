Лукашенко: все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - близки к демагогии

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет. "Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - министр настаивает, что это сплошная демагогия. Я так не скажу, но близко к этому. Молодежь во все времена одинаковая - бунтарская, порой радикальная, но в большинстве - конструктивная. Все это молодость", - сказал Александр Лукашенко.
Вместе с тем, по словам Президента, объективно прошлый год показал, что есть предпосылки, которые могут привести к непоправимым последствиям. "Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем, - убежден он. - В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х. Во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы. Вспомните программы Сороса. Мы вовремя свернули их здесь, но след остался. Свою лепту вносит и цифровизация - дети ушли с головой в интернет, а там, сами знаете, кто и как их воспитывает".
"Но сейчас не об этом. Нет цели искать виновных. У нас с вами глобальная задача: найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза", - добавил глава государства.-0-
В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет. "Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - министр настаивает, что это сплошная демагогия. Я так не скажу, но близко к этому. Молодежь во все времена одинаковая - бунтарская, порой радикальная, но в большинстве - конструктивная. Все это молодость", - сказал Александр Лукашенко.
Вместе с тем, по словам Президента, объективно прошлый год показал, что есть предпосылки, которые могут привести к непоправимым последствиям. "Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем, - убежден он. - В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х. Во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы. Вспомните программы Сороса. Мы вовремя свернули их здесь, но след остался. Свою лепту вносит и цифровизация - дети ушли с головой в интернет, а там, сами знаете, кто и как их воспитывает".
"Но сейчас не об этом. Нет цели искать виновных. У нас с вами глобальная задача: найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза", - добавил глава государства.-0-