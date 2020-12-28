Лукашенко: Всебелорусское народное собрание как орган прямого народовластия играет важную роль в жизни страны

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание как орган прямого народовластия играет важную роль в жизни страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что VI Всебелорусское народное собрание станет важнейшим форумом пятилетия. "Но поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы, может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает", - сказал Александр Лукашенко.

VI Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля. Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов. "Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - подчеркнул Президент.

"Тогда было тоже непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Откровенно говоря, первое Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть, - заявил глава государства. - Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".-0-