28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке этого форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня, как и в период проведения первого Всебелорусского народного собрания в 1996 году, далеко непростое время для страны, может быть, еще более неоднозначное. Ведь такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда.

"В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами", - заявил Александр Лукашенко.

Традиционно на Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Необходимо откровенно сказать о том, чего достигли, что не получилось и почему, считает Президент. Кроме того, делегатам предстоит рассмотреть Программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы, оценить те механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства в сложнейших внешних условиях. "Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели - белорусам и их благополучию. Никаких решений в угоду зарубежным "советчикам" и их здешним приверженцам быть не должно, обратил он внимание.

"Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, - сказал Президент. - Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан".

Глава государства напомнил, что в период подготовки к Всебелорусскому народному собранию в стране организован широкий общественный диалог. В регионах, трудовых коллективах, вузах обсуждаются основные направления развития страны. На местах работают общественные приемные, где каждый желающий может выразить свое мнение и внести предложения по этим вопросам.

"Сегодня высказаться может каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества", - подытожил Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что VI Всебелорусское народное собрание станет важнейшим форумом пятилетия. "Но поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы, может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает", - сказал Александр Лукашенко.

VI Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля. Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов. "Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - подчеркнул Президент.-0-Читать далее