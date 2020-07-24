Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 июля 2020
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:36 В пункте пропуска "Берестовица" начали строить инспекционно-досмотровый комплекс Регионы
13:33 Лукашенко в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого Президент
13:31 Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа В мире
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 59 755 пациентов с COVID-19 Общество
13:28 Дожди в ближайшее время будут сдерживать темпы уборочной - Белгидромет Общество
13:25 Цены на сигареты в августе увеличиваться не будут Экономика
13:25 В Беларуси планируется увеличить объемы жилищного строительства на 2021-2025 годы Общество
13:19 Доллар и евро на торгах 24 июля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:17 "Белавиа" изменила условия переоформления билетов с учетом отмены рейсов из-за пандемии Общество
13:15 "Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке Президент
13:08 Более 70 магазинов Бреста продают товары к школе Регионы
13:04 Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций Президент
13:02 БМЗ наращивает экспорт продукции на внешние рынки Экономика
12:56 "Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил" - Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке Президент
12:45 Ситуация с COVID-19 в Казахстане стабилизируется В мире
12:40 "Минсктранс" возобновляет рейсы в Варшаву, Вильнюс и Каунас Общество
12:36 Двое минчан незаконно помогали легализоваться иностранцам в Беларуси Происшествия
12:28 В Беларуси в 2021 году планируют построить 270 тыс. кв.м арендного жилья Общество
12:24 Умер экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа В мире
12:22 БГУ и Даляньский политехнический университет откроют совместную магистратуру и аспирантуру Общество
12:21 Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии Экономика
12:13 Правительство подтверждает планы полностью перевести Минск на водоснабжение из подземных источников к 2025 году Регионы
11:51 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в январе-мае поставили в Москву и Московскую область товаров на $53 млн Регионы
11:49 Мицкевич: предложения граждан обобщаются и выносятся на уровень правительства, облисполкомов Регионы
11:43 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - космическая держава Общество
11:41 В Беларуси с начала года введены около 120 станций обезжелезивания воды Общество
11:35 Дожди, грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 25 июля Общество
11:20 Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах - что Лукашенко показали в 5-й бригаде Президент
11:20 Мусоросортировочный завод в Витебске будет введен в ближайшее время Регионы
11:11 Профессиональные социологи рассказали, что не так с интернет-опросами о ситуации в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Президент
24 июля 2020, 13:04

Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Во время встречи
Во время встречи
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого
"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке

24 июля, Марьина Горка /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной бригады специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении перед воинским коллективом Александр Лукашенко подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая. "У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, - отметил Президент. - И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях".

"Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил" - Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке"Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил" - Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке
"Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях", - отметил глава государства.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, - сказал Александр Лукашенко. - Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США".

Белорусский лидер напомнил, что американскому Президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", - считает он.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. - Прим. БЕЛТА) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил Президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. "Стало только хуже. Это управляемый хаос", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах - что Лукашенко показали в 5-й бригадеНовая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах - что Лукашенко показали в 5-й бригаде
В бригаде Александр Лукашенко осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку.

"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке
Президент подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги для населения, но и готовить перспективных пловцов для национальной команды, чтобы в будущем из них смогли сделать настоящих рекордсменов.

Лукашенко в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого
"Большое спасибо за ваш подарок Марьиной Горке (имеется в виду строительство бассейна "Аквамарин". - Прим. БЕЛТА). Принято, что гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным. Чем известна Марьина Горка? Мороженым своим", - вручил главе государства подарок губернатор Минской области Александр Турчин.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого
"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке
Во время встречи "Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил" - Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке
Александр Лукашенко во время посещения Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах - что Лукашенко показали в 5-й бригаде
Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днем рождения
Главное
Во время встречи Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
В Беларуси выздоровели и выписаны 59 755 пациентов с COVID-19
В Беларуси планируется увеличить объемы жилищного строительства на 2021-2025 годы
Построено для вас! В престижных столичных комплексах в продаже квартиры в полностью готовых домах
Топ-новости
"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке
Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии
Мицкевич: предложения граждан обобщаются и выносятся на уровень правительства, облисполкомов
"Белавиа" изменила условия переоформления билетов с учетом отмены рейсов из-за пандемии
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Профессиональные социологи рассказали, что не так с интернет-опросами о ситуации в Беларуси
В Беларуси уделяется особое внимание развитию регионов с учетом конкурентных преимуществ - эксперт
Молодежь Беларуси может высказать предложения о развитии страны на платформе "Движение ВПЕРЕД"
"Минсктранс" возобновляет рейсы в Варшаву, Вильнюс и Каунас
БМЗ наращивает экспорт продукции на внешние рынки
Дожди в ближайшее время будут сдерживать темпы уборочной - Белгидромет
Мусоросортировочный завод в Витебске будет введен в ближайшее время
Более 70 магазинов Бреста продают товары к школе
Петришенко: между образованием и производством должно быть тесное сопряжение
Гродненская таможня опровергла обвинение литовской стороны в образовании очередей на границе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.