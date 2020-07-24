Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

24 июля, Марьина Горка /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной бригады специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении перед воинским коллективом Александр Лукашенко подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая. "У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, - отметил Президент. - И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях".

"Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил" - Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке "Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях", - отметил глава государства.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, - сказал Александр Лукашенко. - Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США".

Белорусский лидер напомнил, что американскому Президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", - считает он.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. - Прим. БЕЛТА) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил Президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. "Стало только хуже. Это управляемый хаос", - сказал Александр Лукашенко.-0-

"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке Президент подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги для населения, но и готовить перспективных пловцов для национальной команды, чтобы в будущем из них смогли сделать настоящих рекордсменов.

Лукашенко в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого "Большое спасибо за ваш подарок Марьиной Горке (имеется в виду строительство бассейна "Аквамарин". - Прим. БЕЛТА). Принято, что гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным. Чем известна Марьина Горка? Мороженым своим", - вручил главе государства подарок губернатор Минской области Александр Турчин.