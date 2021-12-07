Лукашенко о Сербии, ее народе и Президенте: мы как были надежными друзьями, так и будем

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что отношения Беларуси с Сербией, а также между народами и лидерами двух стран остаются дружественными. Об этом он заявил сегодня на встрече с Почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается работы с Сербией, передайте Президенту (Александр Вучич. - Прим. БЕЛТА) самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ", - заявил белорусский лидер.

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