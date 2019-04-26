Лукашенко встретился в Пекине с вице-президентом ОАЭ

26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Пекине встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломатические отношения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами установлены 20 октября 1992 года. Посольство Беларуси в ОАЭ начало деятельность в декабре 1999 года. Посольство ОАЭ в Минске открыто в октябре 2008 года. Глава белорусского государства неоднократно совершал визиты в эту страну.

По итогам 2018 года объем белорусско-эмиратской торговли составил $72,3 млн, экспорт - $58 млн, импорт - $14,3 млн. За 2018 год прямые иностранные инвестиции на чистой основе из ОАЭ составили $44 млн (234% к 2017 году). Инвестором из ОАЭ реализуется проект по строительству гостиничного комплекса в Минске в границах улиц М.Богдановича - Я.Купалы - реки Свислочь с заявленным объемом инвестиций $247,6 млн.-0-