Лукашенко встретится с активом Могилевской области

Белорусско-Российский университет, на базе которого пройдет встреча с активом Могилевской области

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилев, сообщает БЕЛТА.

Глава государства сначала ознакомится с благоустройством городского парка "Подниколье", посетит Свято-Никольский женский монастырь.

Парк "Подниколье"

Свято-Никольский женский монастырь

Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и выполнении поручений по благоустройству Могилева.

Затем запланирована встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области, которая пройдет на базе Белорусско-Российского университета.-0-