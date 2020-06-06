Лукашенко встретится с активом Могилевской области

Белорусско-Российский университет, на базе которого пройдет встреча с активом Могилевской области
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилев, сообщает БЕЛТА.
Глава государства сначала ознакомится с благоустройством городского парка "Подниколье", посетит Свято-Никольский женский монастырь.
Парк "Подниколье"
Свято-Никольский женский монастырь
Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и выполнении поручений по благоустройству Могилева.
Затем запланирована встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области, которая пройдет на базе Белорусско-Российского университета.-0-