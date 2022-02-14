Лукашенко встретится сегодня с известным украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает БЕЛТА.
В годы Советского Союза Александр Мороз работал на различных должностях в советских партийных органах в Украине, занимал пост секретаря Киевского областного союза профсоюзов, заведовал аграрным отделом Киевского обкома Коммунистической партии Украины, работал первым секретарем партийного комитета областных организаций и учреждений.
В 1990-2007 гг. - народный депутат Верховной Рады Украины. Занимал пост председателя Верховной рады II и V созывов. На протяжении ряда лет был во главе Социалистической партии Украины.-0-