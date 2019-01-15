Лукашенко: вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в надлежащий вид

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства спросил, как налажены учебные процессы в Белорусско-Российском университете, сколько там обучается студентов и в чем особенности образовательных программ. По словам Михаила Лустенкова, сегодня в университете числятся свыше 4,8 тыс. белорусских студентов и около 430 российских. "В основном бакалавриат. Магистратура открыта недавно - шесть на дневном, шесть на заочном", - уточнил он.

Президент поинтересовался, как отличается подготовка бакалавров и магистрантов в Беларуси и России. Михаил Лустенков пояснил, что в России бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй. Такой подход, на его взгляд, нерационален, потому что затрачивается больше времени на подготовку специалиста. "Первая ступень - четыре года. Там, по сути, специалист (бакалавр) подготовлен на уровне техникума, - добавил он. - У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации".

Александр Лукашенко одобрил этот подход и подчеркнул, что именно по такому принципу и должны готовить магистрантов в белорусских вузах. "Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать, - сказал он. - В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо. Хорошо, мы присвоим звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием".

По словам главы государства, нередки случаи, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых на то причин, по итогу попусту теряя время. "И не дай бог мы проверим, и это подтвердится, - предупредил Президент. - Там (в магистратуре. - Прим. БЕЛТА) должна быть особая программа. И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием".-0-