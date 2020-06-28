Лукашенко: выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановку в Беларуси пытаются расшатать, поэтому власть принимает упреждающие меры. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно - мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан - беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что переживает за страну и отвечает за спокойствие в государстве, поэтому принимаются предупредительные меры.

"Их идеология - возврат к старой Конституции 1994 года. Странно: перемены, реформы, и вдруг 1994 год. Может быть, есть в этом зале тот, кто помнит, с чего мы с вами начинали? Когда у меня валялись под трибуной в парламенте депутаты, когда я выходил выступать. Когда шла драка (никто ничего не хотел делать, никто ничем не занимался) между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Все на народ перекинулось: забастовки, талоны, - напомнил глава государства. - Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь - без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли".

"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", - подытожил белорусский лидер.-0-

Лукашенко чиновникам: если вы хотите брать взятки - за меня не голосуйте "Если кто-то нацелен на то, чтобы что-то продавать дешевле, получать откаты и взятки, мужики, не со мной. Вы за меня и не голосуйте. Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией.", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко: если Беларусь сделает хоть один неосторожный шаг, то рухнет под обломками международных конфликтов По словам Александра Лукашенко, Беларусь начала выстраивать отношения с ЕС, не ложась под него. "Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли. Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. Приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудило нашего восточного соседа."

"Идет очень серьезная борьба за передел мира" - Лукашенко высказался о противостоянии между США и КНР Александр Лукашенко констатировал, что американцы начали терять позиции. Глава государства признался, что иногда симпатизирует Президенту США Дональду Трампу, но не может согласиться с тем, что тот открыл все фронты и воюет со всем миром.