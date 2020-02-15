Лукашенко выразил готовность максимально содействовать развитию сотрудничества с Сербией

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сербии Александра Вучича с национальным праздником - Днем государственности Республики Сербия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна является образцом стойкости, целеустремленности, большой славянской души и достойного сохранения национальных традиций, - говорится в поздравлении. - Наши регулярные встречи, в том числе мой недавний официальный визит в братскую Сербию, всегда проходят в атмосфере открытости, дружбы и уважения".

Глава государства выразил убеждение, что реализация договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года в Белграде, позволит государствам выйти на качественно новый уровень взаимодействия в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях. "Со своей стороны уверяю вас в готовности максимально содействовать развитию очерченных нами направлений", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а дружественному народу Сербии - мира и благополучия.-0-