Лукашенко выразил соболезнования Анджею Дуде в связи с гибелью поляков на шахте в Чехии

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Польши Анджею Дуде в связи с гибелью польских граждан в результате взрыва в шахте около чешского города Карвина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что известие об этой трагедии в Беларуси восприняли с глубокой печалью.

"В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также передаю слова поддержки и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в соболезновании.

Как сообщалось, в результате взрыва метана, произошедшего вечером 20 декабря на угольной шахте на северо-востоке Чехии, погибли по меньшей мере пять человек. Жертвами трагедии стали польские шахтеры, работавшие по найму в Чехии. Еще восемь шахтеров, также граждане Польши, числятся без вести пропавшими. В шахте работают спасатели, разбирающие завалы породы, под которыми могут находиться люди.-0-