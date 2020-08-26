Лукашенко выразил соболезнования Президенту Грузии в связи с трагедией в Шатили

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с трагедией в Шатили. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью восприняли известие о трагической гибели людей в результате падения автобуса в Душетском муниципалитете.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, вечером 23 августа пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и упал с высоты 80 м близ высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете Грузии. По предварительной информации, в микроавтобусе находились туристы из Тбилиси. Село Шатили расположено в исторической области Хевсурети, оно известно своими средневековыми каменными башнями. Летом город-крепость посещают сотни туристов. В Шатили ведет одна из самых опасных дорог в стране. В течение всего дня 23 августа в горах шел дождь, видимость на трассах была плохой.-0-