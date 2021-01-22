Лукашенко выразил соболезнования украинцам в связи с жертвами пожара в пансионате Харькова

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Украины в связи со значительным количеством жертв в результате пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что об этой трагедии в Беларуси узнали с чувством большой печали.

"От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.-0-