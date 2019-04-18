Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью немецких туристов в Португалии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью немецких граждан в результате аварии пассажирского автобуса в Португалии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусский народ и я лично глубоко соболезнуем родным и близким многочисленных безвременных жертв ужасной аварии пассажирского автобуса с немецкими туристами на португальском острове Мадейра. В это тяжелое траурное время мы разделяем горечь потери и печаль народа Германии", - говорится в соболезновании.

Глава государства пожелал мужественности и терпения семьям погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-