В Мадейре проходят траурные мероприятия по погибшим в автокатастрофе туристам

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автономном португальском регионе Мадейра проходят траурные мероприятия в связи с гибелью 29 немецких туристов, ставших жертвами автокатастрофы 17 апреля, сообщает информагентство Reuters .

Траур в Мадейре продлится с 18 до 20 апреля.

Как сообщает телеканал Euronews, в настоящее время прокуратура Португалии ведет расследование по факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли 29 человек, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. По сообщениям местных СМИ, автобус перевозил туристов из Германии. Среди пострадавших два португальца - водитель и гид, остальные - иностранцы. Всего в автобусе находилось 55 пассажиров.

По словам Педру Каладу, вице-председателя правительства Мадейры, транспортная компания, которой принадлежал автобус, уверяет, что транспортное средство было относительно новым и правила безопасности не нарушались.

Как сообщили представители местных властей, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщина скончалась от травм в клинике. Все погибшие - в возрасте от 40 до 50 лет. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, трое раненых были прооперированы.

Слова соболезнования и поддержки семьям погибших в ДТП от канцлера Германии Ангелы Меркель передал в Тwitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В МИД Германии создан оперативный кризисный штаб.

ДТП произошло в около 18.30 по местному времени в районе населенного пункта Канису. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте, после чего автобус вылетел с узкой дороги и, перевернувшись, рухнул на крышу дома, расположенного уровнем ниже.-0-