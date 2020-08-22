Лукашенко высказался о фейках в отношении действий ОМОНа

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно заявил, что вокруг нынешней ситуации в стране и, в частности, действий ОМОНа есть много фейков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно показали гродненскую девочку, которую якобы избил ОМОН. И вся страна рыдала пять дней - какие негодяи омоновцы, - сказал глава государства. - А что оказалось на самом деле? Хорошо, спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: да господь с вами, никакой ОМОН не избивал, мы попали в ДТП. Спасибо ему огромное! Это мужественный человек! И эти фейки все время наводняют наш эфир".-0-