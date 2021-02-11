Лукашенко высказался о тунеядцах: годами не работают, а ездят на дорогих машинах, еще и возмущаются

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, поручил обратить внимание на категорию граждан, которая состоит на учете в местных органах власти в качестве тунеядцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления Александр Лукашенко вновь поднял проблему тунеядцев - людей, которые, по его словам, годами нигде не работают, но при этом живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам. "При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций", - заявил Президент.

В Минске на учете в качестве тунеядцев состоит 68 тыс. граждан. "На некоторых посмотрели, как они живут, - вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде, - обратил внимание глава государства. - Не в отместку, а надо всех заставить работать. Платить налоги надо для того, чтобы мы их могли лечить. Они же, когда в больницу или школу приходят, мы же не смотрим на них - это протестуны, не протестуны, беглые, не беглые. Пришел человек - мы лечим. Лечим бесплатно - за деньги других людей".

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что эту категорию граждан "надо заставить работать". "Как хотите меня понимайте", - добавил он.-0-

Александр Лукашенко