23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом он заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.
"На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае", - сказал белорусский лидер.
"В этом плане мы очень рассчитываем на то, что Президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия - это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - отметил Александр Лукашенко.-0-
"На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае", - сказал белорусский лидер.
"В этом плане мы очень рассчитываем на то, что Президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия - это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - отметил Александр Лукашенко.-0-