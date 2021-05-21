21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за принятие алгоритмов по возобновлению свободного передвижения граждан в ЕАЭС. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве ЕАЭС", - сказал Президент Беларуси.

"Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний", - добавил Александр Лукашенко.

Тем не менее Президент уверен, что странам стоит более активно открывать свои границы: "Вы помните, что мы всегда, и этим грешил наш нынешний председатель (в ЕАЭС в 2021 году председательствует Казахстан. - Прим. БЕЛТА), который всегда правильно нас ориентировал: посмотрите на Евросоюз, посмотрите, как он делает, давайте и мы будем более интенсивно, следуя примеру Евросоюза, действовать. Так вот почему мы сейчас не действуем, как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда".

"Смею напомнить вам, что уже в течение почти двух лет, сколько существует эта пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ - и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать", - призвал белорусский лидер.-0-