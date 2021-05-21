Президент Беларуси участвует в онлайн-саммите ЕАЭС

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют главы государств Евразийского экономического союза (в состав этого интеграционного объединения входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). Кроме того, в числе участников встречи - почетный председатель ВЕЭС, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран - наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана.

Всего предстоит рассмотреть 15 вопросов. В частности, будет доложено о выполнении поручений по согласованию подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран. Речь пойдет также о взаимодействии в выпуске лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинской сферы.

Кроме того, будут представлены доклады о результатах работы в минувшем году по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, об итогах мониторинга выполнения в 2019-2020 годах положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, реализации Основных направлений международной деятельности в минувшем году и другим темам.

В центре внимания будут также основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021-2022 годы, меры, направленные на унификацию законодательства государств ЕАЭС в области испытания сортов и семеноводстве сельхозрастений, изменения в план либерализации по сектору услуг по оценке имущества, соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по соблюдению порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.-0-