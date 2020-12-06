Лукашенко: за последние годы Минск и Хельсинки открыли много возможностей в разных отраслях

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Финляндской Республики Саули Ниинисте с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"К этому празднику, проникнутому чувством глубокого патриотизма, финны прошли долгий сложный путь. Сегодняшнее поколение может гордиться достижениями своих предков, которые создали современную красивую страну", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул: "За последние годы Минск и Хельсинки открыли много дополнительных возможностей в разных отраслях: лесной промышленности, охране окружающей среды и зеленых технологиях. Приглашаю к совместной работе в целях сохранения существующих контактов на уровне правительственных структур, деловых кругов, предприятий и местных властей".-0-