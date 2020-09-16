Лукашенко заявил о необходимости реформирования местного самоуправления

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 сентября 2020
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:23 Малашко: мы убеждены в правильности действий властей на данном этапе Общество
16:23 Лукашенко высказался о партийном строительстве в Беларуси Президент
16:22 Дым от лесных пожаров в США достиг Европы В мире
16:15 ФОТОФАКТ: Участники WorldSkills Belarus-2020 демонстрируют свое мастерство Общество
16:09 БГУ представит около 30 научно-технических разработок на выставке в Санкт-Петербурге Технологии
16:07 Хренин и Шойгу обсудили в Минске сотрудничество в военной сфере Общество
15:53 ФОТОФАКТ: Мемориальный комплекс "Хатынь" Регионы
15:52 Беларусь и Азербайджан обсудили основные векторы торгово-экономического сотрудничества Экономика
15:51 "Гомельоблавтотранс" доставит паломников-хасидов к святыне в Украину при первой возможности Регионы
15:50 Лукашенко: вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить независимое будущее Президент
15:47 Сортопрокатный цех №2 БМЗ выпустил трехмиллионную тонну продукции Экономика
15:47 В Жабинке парень надругался над государственным флагом Происшествия
15:43 Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября Президент
15:41 Лукашенко: за политическими авантюрами важно не потерять братский народ Украины Президент
15:39 Лукашенко: нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают Президент
15:30 Правительство Беларуси делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам - Петришенко Общество
15:30 Лукашенко о новой Конституции: важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе Президент
15:28 Лукашенко: время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание Президент
15:28 Лукашенко: с обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия Президент
15:27 Лукашенко: подготовка к Всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача Президент
15:24 Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 сентября прямые телефонные линии Регионы
15:19 Лукашенко: МИД следует адекватно отвечать на привычные нам санкции и новые вызовы Президент
15:19 Лукашенко заявил о необходимости реформирования местного самоуправления Президент
15:19 Лукашенко поручил внести предложения по организации эффективной системы идеологической работы Президент
15:19 Лукашенко выступает за совершенствование избирательного законодательства Президент
15:18 Транспортная инспекция проверила 1 тыс. школьных автобусов Общество
15:15 Стала известна стоимость трансфера самого дорого футболиста мира Спорт
15:05 "Свои интересы мы должны блюсти" - Лукашенко предложил России подумать над новыми военными учениями Президент
15:01 Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко рассказал об истинных замыслах оппонентов Президент
14:56 В Бобруйске на стройке погиб мужчина Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
16 сентября 2020, 15:19

Лукашенко заявил о необходимости реформирования местного самоуправления

Александр Лукашенко во время встречи
Александр Лукашенко во время встречи

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны заявил о необходимости реформирования местного самоуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко считает, что, видимо, есть смысл отработать с обществом давно назревшие вопросы реформирования местного самоуправления. "Пришла пора их рассмотреть. Как минимум эти органы должны активней участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявлять инициативу", - считает он.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

При этом Президент обратил внимание: "Когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем "сшивать" с конституционной реформой. Но не наоборот".

"Конечно, это далеко не все задачи, которые нам предстоит решать", - подчеркнул глава государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко высказался о партийном строительстве в Беларуси
Лукашенко: вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить независимое будущее
Фото из архива Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября
Во время встречи Лукашенко: за политическими авантюрами важно не потерять братский народ Украины
Во время встречи Лукашенко: нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают
Фото из архива Лукашенко о новой Конституции: важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе
Главное
Александр Лукашенко Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко рассказал об истинных замыслах оппонентов
"Свои интересы мы должны блюсти" - Лукашенко предложил России подумать над новыми военными учениями
В Беларуси намолотили более 8 млн т зерна
Выгода на все 100! В Minsk World квартиры по цене аренды - в выгодную рассрочку на 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко заявил о необходимости реформирования местного самоуправления
Лукашенко: подготовка к Всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача
Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября
Хренин и Шойгу обсудили в Минске сотрудничество в военной сфере
Правительство Беларуси делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам - Петришенко
ФОТОФАКТ: Участники WorldSkills Belarus-2020 демонстрируют свое мастерство
Служба внешней разведки РФ: события в Беларуси организованы и координируются из-за рубежа
Казакевич: в 90% случаев администраторы деструктивных Telegram-каналов находятся за пределами Беларуси
Самая многодетная семья Беларуси живет в Ивацевичском районе - Минтруда
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 сентября
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 810 пациентов с COVID-19
Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 сентября прямые телефонные линии
Волейболистки "Минчанки" выиграли чемпионат Беларуси
Транспортная инспекция проверила 1 тыс. школьных автобусов
Ущерб для Минска от несанкционированных акций составил более Br750 тыс.
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.