Лукашенко заявил о необходимости реформирования местного самоуправления

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны заявил о необходимости реформирования местного самоуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко считает, что, видимо, есть смысл отработать с обществом давно назревшие вопросы реформирования местного самоуправления. "Пришла пора их рассмотреть. Как минимум эти органы должны активней участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявлять инициативу", - считает он.

Александр Лукашенко

При этом Президент обратил внимание: "Когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем "сшивать" с конституционной реформой. Но не наоборот".

"Конечно, это далеко не все задачи, которые нам предстоит решать", - подчеркнул глава государства.-0-