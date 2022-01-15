Лукашенко заявил о появлении эффективного механизма борьбы с цветными революциями

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Усилия стран Организации Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации в Казахстане показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переброска контингента стран - союзниц ОДКБ в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране, - сказал Александр Лукашенко. - Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности".

Глава государства заметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.

"Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями, - заявил Президент. - Конечно, воевать против нас дорого, очень затратно, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть и добиться тех же целей - они профессионалы. Но первый облом у них произошел в Беларуси. Они модернизировались, усовершенствовали эту операцию, так называемую цветную революцию, начиная с мятежа, и решили применить в Казахстане. И там не получилось. Значит, противоядие найдено".

Он напомнил, что фундамент эффективного применения миротворческой группировки ОДКБ был заложен заблаговременно. Сплотить союзнические миротворческие контингенты, довести их слаженность и взаимодействие до высокого уровня позволили учения "Нерушимое братство", которые ежегодно проводятся по очереди на полигонах стран ОДКБ, отметил Александр Лукашенко.

"Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент организации способен быстро и эффективно выполнить любые поставленные перед ним задачи", - сказал белорусский лидер.

По его словам, совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости стран как главного условия национальной безопасности.

"Мы не могли бросить казахстанских друзей в беде. Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости советские люди рука об руку защищали общую Родину. Так и сегодня плечом к плечу с братскими народами мы противостоим агрессору. Как говорится, не все еще потеряно в нашей памяти. Мы помним нашу совместную борьбу и будем помнить всегда для того, чтобы выжить в этом безумном бесчинствующем мире. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать все для сохранения безопасности и мирного неба над головой", - сказал Президент.-0-