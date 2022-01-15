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15 января 2022, 11:11

Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.

"Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центральноазиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить главного союзника Беларуси. "Принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции. Все, что произошло в Алматы, было бы по всему Казахстану", - подчеркнул он.-0-

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