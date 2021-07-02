Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться: "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем".

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - добавил Александр Лукашенко.-0-