Лукашенко заявляет о дискриминации строителей в регионах

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Вознаграждение строителей в регионах и столице должно быть равным. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как так получилось, что у нас созданы разные условия по оплате труда для рабочих в Минске и регионах? Рабочий на стройке за пределами столицы за каждый час своей работы получает на один рубль меньше, чем такой же рабочий в Минске, - отметил Александр Лукашенко. - В чем дело? У них в регионах работа легче или условия лучше? Или там у рабочих и их семей меньше потребностей?"

С такими подходами никогда не получится задержать людей в малых городах и на селе, обратил внимание Президент.

"Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение", - подчеркнул глава государства.-0-