Лукашенко: Запад пытается лепить из Беларуси агрессора, но мы будем настойчивыми на пути к миру

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира, но республика будет настойчива и последовательна на пути к миру. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо всегда помнить, что мы - миротворцы. Не раз участвовали в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, предлагали все имеющиеся ресурсы, чтобы свести за столом переговоров Армению и Азербайджан (помните, минский формат), противоборствующие стороны в конфликте на востоке Украины, кропотливо выстраивали архитектуру пояса добрососедства", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что белорусская инициатива о запуске нового переговорного процесса "Хельсинки-2", в продвижение которой было вложено много усилий, уже подхвачена европейскими политиками. Однако ее авторство на Западе стыдливо замалчивается, подчеркнул глава государства. "Господь с вами. Мы вам отдадим бесплатно эту инициативу. Главное, чтобы она была реализована", - добавил он.

"Мы были донором стабильности и мира в регионе. Но в 2020-м из нас стали лепить агрессора. Зачем? Кому это нужно было тогда и нужно теперь? Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе. Поэтому нас не надо упрекать в том, что происходит. Вы этого хотели. Несмотря ни на что, мы будем настойчивыми и последовательными на пути к миру. Ведь если разгорится конфликт, он не сможет остаться локальным - будет полыхать весь регион", - отметил белорусский лидер.-0-