Лукашенко: здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о роли страны и предоставленной мирной площадки в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о развитии белорусской экономики в условиях санкционного давления, глава государства обратил внимание, что экспорт действительно важен для страны, так как значительные объемы производимой продукции предназначены для поставки на внешние рынки. Однако рынки Европейского союза и США, которые сейчас вводят санкции, для Беларуси не являлись приоритетными, отечественную продукцию туда никогда особо и не пускали, отметил Президент. Он также напомнил, что Беларусь практически все время находилась под влиянием тех или иных санкций. Единственный период без них - когда по предложению лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель Минск был выбран в качестве места проведения переговоров в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

"Вот тогда возникло какое-то окно возможностей, мы стали не каким-то посредником, а стали площадкой для этих мирных переговоров. Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают и с одной, и с другой стороны, как меня информируют, по меньшей мере еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту, помните эту мясорубку? Вот тогда к нам отнеслись по-человечески и сказали: да, Беларусь - это то место, куда надо ехать и искать мир", - отметил белорусский лидер.-0-